Covid, in Puglia 844 nuovi contagi e nessun decesso

Covid: sono 844 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 12,4% dei 6.780 test processati. La provincia in cui è stato rilevato il numero più alto di nuovi positivi è Bari con 252 nuovi casi. Seguono per numero di nuovi malati covid le province di Lecce con 226 casi, Taranto con 115, Brindisi con 106, Foggia con 80 e Bat con 57. Altri 8 casi riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 12.670 di cui 162 ricoverati in area non critica covid (uno in più rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Non sono stati registrati decessi dovuti all'infezione da Sars- cov-2.

