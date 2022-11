Bat, al via lavori di manutenzione sulla statale 16: disposto doppio senso di marcia in alcuni tratti

A partire da domani, lunedì 7 novembre, partiranno i lavori di manutenzione programmata lungo la strada statale 16 “Adriatica”, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Consisteranno principalmente nel risanamento della pavimentazione stradale e interesseranno, i territori comunali di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, nei seguenti tratti sarà attivo lo scambio di carreggiata con circolazione sulla carreggiata opposta preordinata a doppio senso di marcia: in direzione sud dal km 722,600 al km 724,100; in direzione nord dal km 731,700 al km 729,300.

Il completamento delle lavorazioni è previsto per venerdì 16 dicembre 2022.

© Riproduzione riservata