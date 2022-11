Sequestrati oltre 4 kg di droga a Brindisi, in Puglia; 2 kg di hashish e 2,2 kg di cocaina. Questo è il risultato raggiunto dagli uomini della Polizia di Stato di Ostuni nella serata di sabato scorso, nel corso dell'attività di intensificazione dei servizi disposta dal questore di Brindisi Annino Gargano, nell'ambito della prevenzione e repressione dei reati in genere e in materia di stupefacenti in particolare.

