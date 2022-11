Ritrovata a Caserta la mamma 21enne di Lucera: Ivana Vozi fa ritorno a casa

Rintracciata a Caserta Ivana Vozi, la 21enne mamma di Lucera scomparsa lo scorso primo novembre. La giovane si sarebbe allontanata volontariamente ma non avrebbe in nessun modo avvisato i parenti che, preoccupati, hanno lanciato l'allarme qualche giorno fa non avendo nessuna notizia e preoccupati di un possibile stato confusionale della stessa donna madre di un bel bambino.

Gli ultimi avvistamenti sarebbero avvenuti a Foggia e Manfredonia. Poi più nulla. I parenti sono preoccupati anche perché la ragazza avrebbe alcune fragilità. Ora il ritrovamento a Caserta.

