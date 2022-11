Dramma a Taranto, i genitori scoprono la figlia neonata morta. Disposta l'autopsia

Una bimba di 40 giorni è giunta morta questa mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Erano stati i genitori, a quanto si è appreso, ad accorgersi che non respirava più e a chiedere l'intervento del 118. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il pm di turno Enrico Bruschi ha deciso di disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Volanti e della Squadra Mobile della Questura.

