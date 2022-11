Scontro tra due auto per la nebbia: muore 32enne siciliano nel Leccese, due feriti

Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, la scorsa notte in provincia di Lecce, in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 275. Alla base dello scontro che ha coinvolto due autovetture, ci sarebbe la fitta nebbia che ha causato problemi di visibilità in tutta la provincia. L’impatto si è verificato nel tratto tra Nociglia e Montesano Salentino. A perdere la vita il conducente di una delle due auto, un uomo di 30 anni. Due ventenni, feriti, sono stati condotti in ambulanza in ospedale a Tricase. Rilievi e ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai carabinieri.

Un morto e due feriti: è, dunque, questo il bilancio di un grave incidente stradale tra due autovetture - una Fiat Punto e una Opel Tigra - avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri sulla strada statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Montesano Salentino. A perdere la vita nel violento impatto, un giovane di 32 anni - A.S., nato in Sicilia ma residente a Zollino - che era alla guida della tigra. La 275 è la strada su cui nella serata di mercoledì un'autoambulanza si è scontrata contro un'autovettura. A bordo della Punto viaggiavano un giovane di 22 anni, di Nociglia, che è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni in ospedale a Tricase e una ragazza di Tricase di 21 anni, arrivata in ospedale in codice giallo. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, su cui potrebbe aver influito la fitta nebbia e la scarsa visibilità lungo la strada. Rilievi planimetrici e accertamenti affidati ai carabinieri.

