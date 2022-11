Foggia, agguato di viale Giotto: è morto il 50enne Agostino Corvino

E’ deceduto in ospedale, il 50enne Agostino Corvino, vittima dell'agguato avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera in viale Giotto, a Foggia. L'uomo stava festeggiando il compleanno quando è stato raggiunto da una sventagliata di colpi - 14 i bossoli repertati sull'asfalto esplosi da uno o più sicari. Ferito al torace e all'addome, Corvino è stato trasportato dal 118 in ospedale, dove è morto poco dopo. L'agguato è avvenuto nei pressi di un chiosco di bevande, forse alla presenza di altri avventori. Sul posto, gli agenti della squadra mobile di Foggia e della Scientifica, per i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata