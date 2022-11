Blitz della Polizia di Stato: 7 arresti per narcotraffico sul Gargano

Oggi all’alba la polizia di Stato ha dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, emesse dall’Ufficio Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, nei comuni di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale. Inoltre, una delle ordinanze di custodia cautelare è stata eseguita a Rimini, dove l’interessato si era trasferito. L’attività posta in essere questa mattina, ha impegnato il personale del commissariato di San Severo, coadiuvato da quello dei commissariati di Cerignola, Lucera, Manfredonia e dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia e di Rimini, nonché da un’unità eliportata e due pattuglie della Guardia di Finanza del capoluogo dauno con unità cinofila.

Carcere per Leonardo Tarantino 31 anni di San Nicandro, Ciro Frascaria 51 anni di San Nicandro, Massimo Di Summa 51 anni di Poggio Imperiale, Michele D’Emma 22 anni di San Nicandro. Ai domiciliari Antonio De Iuri 43 anni di San Nicandro, Giovanna Russi 30 anni di Poggio Imperiale e Angelo Pio Di Summa 21 anni di Poggio Imperiale.

© Riproduzione riservata