Auto si ribalta sulla statale 16 a Bari: muore donna di 53 anni

Un incidente mortale si è verificato ieri sera sulla statale 16 a Bari, all'altezza di San Giorgio, sulla carreggiata in direzione nord. A perdere la vita una donna di 53 anni: l'auto alla guida della quale si trovava, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata. Nel sinistro non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e personale Anas. Il traffico ha subito forti rallentamenti nel tratto compreso tra le uscite di Torre a Mare e Triggiano.

