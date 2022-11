Incendio in un'autosalone nel Leccese, distrutti 16 mezzi

Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto 16 auto all’interno di un autosalone in provincia di Lecce. E’ successo poco prima delle due, la scorsa notte, a Lizzanello, in provincia di Lecce. I vigili del fuoco sono intervenuti all’interno del parco auto di proprietà di un 79enne del posto. I mezzi sono stati distrutti dalle fiamme. I carabinieri stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili della vicenda.

© Riproduzione riservata