Covid, Emiliano: legge regionale pugliese valida ed efficace

"Il Sottosegretario alla Salute non aveva capito il senso della cosa, direi tanto rumore per nulla. È chiaramente una battaglia ideologica rispetto alla quale io non mi oppongo a nulla. Semplicemente c'è una legge, non decisa da me, ma dal Consiglio Regionale, che noi dobbiamo applicare, punto e basta. Nessuno l'ha impugnata, la legge è valida, efficace. Un altro errore che il Sottosegretario ha fatto è nell'impegnarsi in un discorso giuridico nel quale sosteneva la tesi che la nuova norma nazionale prevalesse su quella regionale. Qualunque studente di giurisprudenza del primo anno di diritto costituzionale gli spiegherebbe che nelle materie concorrenti non c'è un meccanismo di gerarchia, c'è appunto un meccanismo di concorrenza che, se la regione invade le competenze del Parlamento, può indurre il governo all'impugnativa, ma solo questo si può fare".

Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospite di Buongiorno, riferendosi alla legge pugliese sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

