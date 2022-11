Bari, il nuovo questore è il siciliano Signer: "Paralleli tra la mafia catanese e quella barese"

Giovanni Signer, 60 anni, originario di Caltanissetta, è il nuovo questore di Bari. Prende il posto di Giuseppe Bisogno, in pensione da ottobre. Signer, negli ultimi due anni a Brescia, è stato però a lungo impegnato in Sicilia, a Catania, Enna e ad Acireale, dove ha combattuto la mafia ricoprendo anche l'incarico di responsabile della Squadra mobile. E proprio il parallelismo con l'esperienza catanese rappresenta uno dei punti di partenza della sua azione a Bari: "Ci sono realtà del Sud sovrapponibili, dove la criminalità organizzata è divisa in una costellazione con vari gruppi che rivendicano la propria autonomia e sono in conflitto fra loro. La prima fonte di approvigionamento è il traffico e lo spaccio di stupefacenti che assicura anche proselitismo e questo sarà una delle nostre priorità di intervento. Dobbiamo poi migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini - ha aggiunto- rendendo più visibile la nostra azione".

Il nuovo questore si è soffermato anche sulla novità del decreto contro i rave party: "Penso che la norma sia perfettibile - ha detto - ma credo che sia applicabile solo ai rave e a nessun altro tipo di manifestazione. E noi nel caso lo faremo solo per questi intrattenimenti danzanti non autorizzati. La prevenzione è il primo fondamentale step".

© Riproduzione riservata