Secli, in fiamme l'auto del consigliere comunale Giuseppe Blaco

L’auto del consigliere comunale di maggioranza di Secli (Lecce) Giuseppe Blaco, 58 anni, è stata data alle fiamme l’altra notte: è il secondo attentato incendiario ai danni degli amministratori comunali del comune salentino.

Infatti, soltanto otto giorni prima, lo stesso destino era toccato alla vettura dell’assessore allo sport, Alfonso Greco, cui avevano incendiato la Fiat Croma parcheggiata in strada.

I Carabinieri mantengono su entrambi gli episodi il massimo riserbo e non confermano, né smentiscono, il pur probabile collegamento fra essi, e quindi, con un'attività amministrativa no gradita da qualcuno. Per dare un volto a questo «qualcuno», i militari stanno passando al setaccio le immagini della video sorveglianza.

