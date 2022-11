Lecce, controlli sulla listeria: sospesa un'attività di produzione insaccati

La sospensione di una attività di produzione di insaccati e carni stagionate salate per gravi carenze igienico-sanitarie è stata disposta dai carabinieri nel Nas di Lecce nel corso di controlli collegati ai casi di listeriosi verificatisi nelle ultime settimane in diverse regioni italiane. Complessivamente sono state eseguite 28 ispezioni che hanno evidenziato irregolarità in 8 casi (il 29% circa degli obiettivi controllati), a seguito dei quali sono state segnalate all’Autorità sanitaria ed amministrativa 8 operatori dei vari settori e contestate 9 sanzioni per un valore complessivo di 6.000 euro.

