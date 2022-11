Brindisi, incidente stradale sulla sp Carovigno-San Vito: feriti alcuni braccianti

Incidente stradale questa mattina attorno alle 6 lungo la strada provinciale a due corsie Carovigno-San Vito, in provincia di Brindisi. E' uscito fuoristrada un furgone con a bordo tre persone che stavano andando a lavorare nelle campagne. Sono intervenuta tre ambulanze del 118 e la squadra del distaccamento di Ostuni dei vigili del fuoco. I braccianti feriti sono stati trasportati a Brindisi nell'ospedale Antonio Perrino, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'impianto di carburante ed elettrico del furgone per prevenire eventuali inneschi di incendio.

© Riproduzione riservata