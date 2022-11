Barletta, assalto con rapina a un portavalori: ladri incendiano un furgone e sfuggono all'arresto

Un mezzo dato alle fiamme in strada per guadagnarsi la fuga, dopo il colpo portato a termine ai danni di un portavalori. E’ accaduto in mattinata a Barletta, quando un commando, formato da almeno quattro persone, ha preso d’assalto un blindato, fermo dinanzi all’ufficio postale di via Canne, nei pressi del bivio con via Regina Margherita, in pienissimo centro.

Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e guadagnarsi la fuga i banditi hanno messo di traverso in strada e incendiato un furgoncino, un Fiat Doblò, che ha prodotto un’enorme colonna di fumo nero e denso. Paura, fra i cittadini, particolarmente spaventati da questo nuovo assalto avvenuto davvero sotto gli occhi di tutti.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, i Carabinieri e la Polizia di Stato che procederà alle indagini.

Un'anziana è stata colta da malore questa mattina a causa delle leggera deflagrazione provocata dall'auto data alle fiamme dal gruppo che ha messo a segno la rapina ai danni di un furgone portavalori che stava per consegnare dei contanti all'ufficio postale di via Canne. La donna è stata soccorsa dal personale del 118. Il mezzo bruciato era a pochi passi dall'ingresso dell'abitazione della vittima che ha visto le fiamme e il fumo nero entrarle in casa. Indagini sono in corso da parte della polizia di Stato.

