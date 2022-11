Halloween violento a Brindisi, San Pietro Vernotico e Ceglie Messapica

Halloween violento nella serata del 31 ottobre a Brindisi, San Pietro Vernotico e Ceglie Messapica. In città alcuni bus della Stp in transito nei quartieri Paradiso e Sant'Elia sono stati colpiti da uova e da bastoni. Al Paradiso è rimasta ferita una ragazzina a bordo del bus della linea 3, dai vetri andati in frantumi. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti per individuare gli aggressori, tutti mascherati per prendere parte - a loro modo - alla festività importata dai paesi anglosassoni.

A Ceglie Messapica si sono scontrate due bande nel centro storico, in via Orto. Prima si sono fronteggiate scagliandosi addosso di tutto, poi i ragazzi - una decina in tutto - sono venuti alle mani. Si sono inseguiti, cercati l'uno con l'altro fino all'arrivo dei carabinieri della stazione locale che li hanno fermati e condotti in caserma.

A San Pietro Vernotico i militari dell'Arma sono intervenuti dopo le telefonate arrivate al 112 della centrale operativa del comando provinciale di Brindisi per segnalare un gruppo di ragazzi che stava scagliando uova e oggetti di ogni tipo contro i negozi, i passanti e le auto. La pattuglia dei carabinieri si è trovata in mezzo al marasma , ma senza essere centrata. Un militare ha poi inseguito e bloccato uno dei ragazzi. E' stato condotto in caserma e poi affidato ai genitori.

