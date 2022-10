Tredicenne violentata a Cerignola, sotto torchio tre ventenni

Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata segregata e violentata in un garage alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. La vittima avrebbe raccontato tutto alla polizia il giorno dopo la violenza avvenuta la sera del 28 ottobre scorso. La posizione di tre ventenni sarebbe all’attenzione degli inquirenti: la ragazzina sarebbe stata attirata nel garage con una scusa da uno dei giovani. Subito dopo la denuncia la polizia avrebbe perquisito il garage, in via Melfi, al cui interno gli agenti di polizia avrebbero trovato alcune dosi di hashish.

© Riproduzione riservata