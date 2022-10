Lecce, sciame di vespe attacca una comitiva di otto persone: bimbo in ospedale

Otto persone, fra cui un bimbo di un anno e un’anziana, sono state punte questa mattina da uno sciame di vespe nel bosco di Rauccio, a pochi chilometri da Lecce. Il gruppo, appartenente a diverse famiglie, stava facendo un pic-nic quando da alcuni cespugli sono spuntate all’improvviso le vespe, che hanno punto alcune persone, soccorse dai sanitari del 118. Dopo le prime cure agli adulti, per il bambino è stato invece necessario il trasporto in ospedale per alcuni accertamenti prima delle dimissioni avvenuto dopo poche ore.

© Riproduzione riservata