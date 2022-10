Moria di pesci nel Lago di Lesina. Tonnellate di esemplari senza vita

Emergenza ambientale nel Lago di Lesina. Tonnellate e tonnellate di esemplari di pesci tra cui orate e spigole da alcuni giorni giacciono senza vita ammassati in prossimità delle sponde del lago. "Qui sta morendo tutto. Bisogna intervenire subito”. A lanciare l’allarme è il sindaco della città lacustre, Primiano Di Mauro, che ha inviato un’informativa urgente alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, all’Ente Parco del Gargano, oltre che all’Asl di Foggia per i rischi ambientali e sanitari connessi. “Negli ultimi giorni abbiamo accertato un disastro ecologico senza precedenti, caratterizzato dal verificarsi di numerose morie di specie ittiche per acclarataanossia, non se ne sta salvando una” fa sapere il sindaco, che punta il dito contro “la mancata pulizia del fondali nonché dei canali affluenti il lago che non garantiscono l’apporto idrico necessario all’ossigenazione delle acque”. Tantissime specie ittiche stanno morendo per anossia, un disastro ecologico senza precedenti".

