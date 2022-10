Cornetti fatti in casa e venduti... dalla finestra. A Foggia l'idea di Ilaria e del suo "Little Lab"

Cornetti fatti in casa e venduti... dalla finestra. E' questa l'idea di Ilaria Carona, una giovane pasticcera di 24 anni che a Foggia, al civico 13/A, a Santo Spirito, ha aperto una Iad, l'acrononimo di impresa alimentare domestica.

Si sfornano circa un centinaio di cornetti al giorno e si ordina tramite facebook e instagram. Ma Ilaria prepara anche tante altre prelibatezze: torte, biscotti, paninetti e rustici mignon. Nonostante l'assegnazione dei “Resto al Sud”, Ilaria non ha potuto usufruire delle somme a causa del covid, così la mamma l'ha aiutata a realizzare il suo sogno. E la sua attività, seppur nata da appena 20 giorni, ha incuriosito molti foggiani attratti dall'invitante profumo che si spande per le strade vicine al "Little lab" di Ilaria.

