Andria, crollo palazzina di tre anni fa: rinviati a giudizio 5 degli otto indagati

Il Giudice dell'udienza preliminare di Trani ha rinviato a giudizio 5 degli otto indagati per il crollo della palazzina di via Pisani, avvenuto ad Andria il 17 ottobre 2019.

Alla sbarra, a marzo 2023, si presenteranno il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il coordinatore della sicurezza.

La pubblica accusa ipotizza nei loro confronti, a vario titolo, responsabilità per avere esposto ad un grave pericolo i residenti di quella palazzina, gli operai del cantiere ed eventuali passanti in strada.

Per fortuna, il crollo avvenne in un momento in cui nessuno era sul posto e l'unico ferito fu un vigile del fuoco, colpito da un calcinaccio a crollo già avvenuto.

