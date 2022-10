Trani, tentativo di furto d'uva sventato dai vigilanti delle Guardie campestri

Il furto di un'ingente quantità di uva pregiata è stato sventato nella notte dalle Guardie campestri di Trani in contrada Leonetti.

I ladri avevano già caricato in casse diversi quintali di uva ma, avvedutisi dell’arrivo dell’auto di servizio dei vigilanti, si sono dati alla fuga dileguandosi nelle campagne ed abbandonando la refurtiva. L’uva è rimasta così nella disponibilità del legittimo proprietario, che dovrà anche faticare meno per raccogliere i suoi frutti giacché qualcun altro, rinunciando al proprio intento predatorio, lo ha fatto per lui.

