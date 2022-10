Ruvo di Puglia, torbidità dell'acqua. Ordinanza del sindaco ne vieta il consumo domestico

Il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, con apposita ordinanza ha vietato il consumo domestico di acqua per uso potabile agli utenti di Acquedotto pugliese residenti nell’area compresa tra via Mazzini, via Fiore e via Loiodice: motivo, una improvvisa torbidità dell'acqua, così da determinare la sospensione cautelare del servizio di erogazione.

«Il provvedimento - comunica il primo cittadino - vale fino a diversa disposizione da adottare all’esito delle analisi disposte dal Servizio igiene alimentazione e nutrienti area nord», lo stesso che aveva segnalato al primo cittadino la necessità di verificare la qualità dell’acqua erogata. Acquedotto pugliese sta nel frattempo provvedendo alla fornitura di acqua potabile con autobotti ai cittadini interessati dall’interruzione della fornitura.

© Riproduzione riservata