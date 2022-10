Migranti, 83 sbarcati al porto di Leuca. Arrestati due scafisti

Sono 83 i migranti di varie nazionalità sbarcati nella tarda serata di ieri al porto di Leuca, in Salento. Erano stati avvistati a bordo di una barca a vela dalla Guardia di finanza. Sono uomini, donne e bambini 10 dei quali non accompagnati. Al loro arrivo sono stati soccorsi e rifocillati dai volontari della Croce Rossa Italiana e della Caritas locale. Il pool di contrasto all’immigrazione clandestina della Procura di Lecce ha identificato e fatto arrestare in carcere, su disposizione del pm di turno, due presunti scafisti. Sono due uomini di nazionalità ucraina e moldava. L’imbarcazione è stata sequestrata.

