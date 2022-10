Barletta, case a luci rosse affittate a donne straniere. Indagata una 72enne

La Procura di Trani ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ad un 72enne di Barletta, nei confronti del quale si ipotizza il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe ottenuto 50 euro al giorno da ogni lucciola in cambio della disponibilità di due suoi appartamenti ubicati a Barletta, rispettivamente in vico Sant'Antonio Abate e via Minervino.

I fatti contestati risalgono ad un periodo compreso fra 2020 e 2022. Il giro era formato soprattutto da donne centro americane, in particolare provenienti dalla Repubblica Dominicana: tutte sono state identificate.

