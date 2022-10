Capo di Leuca, 104 migranti soccorsi in mare: tra loro una donna incinta e venti minori

Sono 104 i migranti soccorsi mentre erano al largo del Capo di Leuca e trasportati verso terra, dopo che è stato lanciato il mayday, a causa di un’avaria a bordo, in mezzo al mare mosso. E fra questi, colti dal panico, mentre in mezzo a quella distesa blu, a ben 30 miglia dalla costa, già si temeva che iniziassero a calare le ombre della sera, anche una donna incinta e venti minori. Il salvataggio è stato portato a termine dagli uomini della Capitaneria di porto.

E la barca a vela sulla quale si trovavano, di 16 metri, è arrivata nel porto di Leuca intorno alle 18,20. A bordo, cittadini afgani, iraniani, siriani e iracheni, di cui 68 uomini, 17 donne, tre maschi e nove femmine minorenni accompagnati da rispettivi parenti, altri sette minori senza alcun accompagnamento. Una volta approdati nel porto, i migranti sono stati subito accolti dagli operatori della Croce rossa italiana, con generi di prima necessità e coperte.

La donna incinta è stata trasportata in ospedale, a Tricase, per accertamenti. Le operazioni in mezzo al mare sono state coordinate dal Mrsc di Bari. Quando è giunta la richiesta di aiuto immediato, la Capitaneria di Gallipoli ha subito smistato in zona la motovedetta 332 dell’Ufficio circondariale marittimo di Otranto e la 886 dell’Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca.

Giunti nel punto in cui si trovava l’imbarcazione, fra condizioni meteomarine non proprio agevoli, i militari hanno riscontrato la presenza a bordo di un centinaio di persone, fra cui donne e bambini, tutti spaventati dalla situazione, vista l’avaria al timone che rendeva la barca a vela, per loro, ingovernabile. Un militare della motovedetta di Santa Maria di Leuca è così salito a bordo, assumendo il comando dell’imbarcazione in pericolo, riuscendo a condurla con particolare abilità in porto, sempre sotto la scorta dei due mezzi dei suoi colleghi e con l’ausilio di un altro militare.

