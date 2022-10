Non ha pagato il bollo auto, il presidente Emiliano fa fuori dalla Giunta un assessore

Non avrebbe pagato bolli auto e perciò avrebbe un debito con la Regione che gli è costato il posto da assessore. Gianni Stea (Popolari con Emiliano) non è più titolare della delega al Personale. Dopo l'ordinanza del tribunale che lo ha fatto decadere dall'incarico per un debito di circa 8mila euro, il presidente Michele Emiliano ha firmato nei giorni scorsi un decreto, non ancora pubblicato sul Bollettino ufficiale, per revocare la delega. Stea si era già autosospeso dall'incarico. Una decisione che potrebbe essere solo temporanea, anche se l'assessore già nei mesi scorsi aveva chiarito di aver regolarizzato la sua posizione. Le deleghe per ora rimangono in mano a Emiliano. Al suo posto in Consiglio regionale (ma non in giunta) dovrebbe arrivare Marianna Legista, vicesindaco di Bitonto, prima dei non eletti.

