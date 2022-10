Galatina, pedone trentatreenne investito da un'auto in pieno centro

Pedone investito da un’auto questa mattina nel centro urbano di Galatina. L’uomo, un 33enne di origine pakistana, si trova ora ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo intento ad attraversare la strada, sarebbe stato travolto da un’auto in transito e sbalzato sull’asfalto. Ai primi soccorritori le condizioni del 33enne sono apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, prestate le prime cure hanno quindi disposto il ricovero in codice rosso all’ospedale di Lecce. Il ferito, dopo un primo consulto medico, è stato quindi trasportato in sala operatoria per un intervento urgente. Lotta tra la vita e la morte.

