Sono partite le indagini, da parte delle forze dell'ordine, per individuare e risalire al pirata della strada che nel centro cittadino ha investito una moto con a bordo un ragazzo ed una ragazza. L'incidente è successo in via Natola, all'incrocio con via Gioberti. I due ragazzi sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

