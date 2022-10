Lavoravano in nero col reddito di cittadinanza: raffica di denunce in Salento

I militari della Stazione navale di Bari e delle Sezioni operative navali della Guardia di finanza pugliesi hanno verbalizzato 40 soggetti, tra lavoratori e datori di lavoro, di cui 35 che svolgevano lavoro in nero o irregolare. Inoltre, 4 di questi lavoratori sono poi risultati essere percettori indebiti del reddito di cittadinanza. Oltre la metà dei lavoratori irregolari ed in nero è stata individuata nel Salento.

Le attività ispettive hanno interessato sia il settore ittico, per circa un quarto dei controlli di polizia economico-finanziaria svolti su motopescherecci, pescherie e ambulanti abusivi, sia le altre attività economiche, quali servizi di alloggio e ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale.

I 21 datori di lavoro che non si sono attenuti alle norme, anche per l’ipotesi aggravata di impiego di lavoratori “in nero” percettori di reddito di cittadinanza, sono stati deferiti alle autorità competenti e segnalati all’Inps per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

© Riproduzione riservata