Barletta, due giovani arrestati per spaccio di droga e furto

Gli agenti del Commissariato di Barletta hanno arrestato un 19enne ed un 17enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, dopo essere stati notati a bordo di un’autovettura mentre attraversavano la zona a traffico limitato del centro storico, sono stati fermati per un controllo dei documenti ma il loro nervosismo non è passato inosservato agli agenti, che hanno effettuato una perquisizione personale trovandoli in possesso di 32 dosi di cocaina, pronte alla cessione, 1565 euro in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari.

Successivamente la perquisizione è stata estesa a casa e nelle relative pertinenze dei due giovani: nell'appartamento e nel box di uno dei fermati la Polizia ha trovato altri 1720 euro, carene e parti meccaniche di uno scooter risultato provento di furto, una cartuccia da fucile calibro 12 e due cartucce inesplose di pistola.

I due sono stati condotti rispettivamente nel carcere di Trani e nella casa circondariale Fornelli di Bari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

