Barletta, dopo tre giorni l'ambientalista Binetti interrompe lo sciopero della fame

Dopo tre giorni di protesta lo sciopero della fame del sub ambientalista Antonio Binetti è stato sospeso. A consigliargli di fermarsi è stato il suo medico, che lo ha visitato a causa delle patologie cardiache pregresse e si è espresso in maniera categorica sulla necessità di interrompere ciò che stava facendo.

Binetti aveva iniziato il suo sciopero della fame nel vallone Tittadegna, invaso da rifiuti abbandonati dagli incivili nel corso settimane, mesi e forse anni. In quel canale artificiale c'è proprio di tutto, compresi rifiuti speciali e pericolosi.

Successivamente Binetti, con la sua tenda, si era trasferito nel porticato di Palazzo di città per sollecitare l'amministrazione comunale a dare corso all'impegno di affidare all'azienda partecipata Barsa la rimozione di ogni cosa: ottenuta la conferma scritta, e sulla base del perentorio parere del medico, Binetti ha così deciso così di fermarsi, ma non di spegnere i riflettori sulla vicenda fino a quando non si sarà risolta con la bonifica dei luoghi.

