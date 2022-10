Incidente in moto, non ce l'ha fatta la 19enne Marilena D'Addato di Barletta

Non ce l'ha fatta a Marilena D'Addato, la diciannovenne di Barletta che era ricoverata da quattro mesi all'ospedale Bonomo di Andria. Era finita in coma dopo un incidente in moto avvenuto il 29 giugno ed è deceduta sabato sera nel reparto di Rianimazione.

Secondo la prevalente ricostruzione, Marilena viaggiava in sella al motorino guidato dal suo fidanzato e si stavano recando a casa di lei per recuperare. Percorrendo una strada periferica di Barletta la moto finì in una buca uscendo dalla carreggiata e sbattendo su un’auto in sosta. La ragazza ne fu sbalzata a terra, battendo violentemente la testa e perdendo conoscenza: dopo quattro mesi di agonia, il decesso.

Il ragazzo, inizialmente indagato per lesioni gravi dovrà, ora rispondere di omicidio colposo. Gli esami tossicologici avrebbero rilevato la presenza di cocaina nel sangue, ma le controanalisi di parte lo hanno escluso.

