Censimento, Cgil Puglia: a fine 2021 gli stranieri residenti sono il 3,6% popolazione regione

A fine 2021 erano 139.750 i cittadini stranieri residenti in Puglia, il 3,6% della popolazione regionale. Un dato che emerge dal dossier statistico relativo ai dati pugliesi sull'immigrazione curato dal Centro Studi e Ricerche Idos che sarà presentato il 27 ottobre a Brai, nella sede della Cgil Puglia. Stando al report, la maggioranza degli stranieri che risiedono in Puglia provengono dal continente europeo (51,9%) e, in particolare, dall'Unione europea (30,3%).

