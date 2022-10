Screening neonatale per la Sma in tutta Italia: 15mila firme per la petizione lanciata in Puglia

Sono già 15mila le firme raccolte in calce alla petizione, partita da Puglia e Marche, per chiedere l'attivazione in tutta Italia degli screening obbligatori gratuiti sui neonati per individuare la Sma. "Sono mesi che combattiamo per eseguire su tutto il territorio nazionale lo screening obbligatorio su ogni neonato, ad oggi attivo solo in Puglia grazie a una legge regionale approvata su iniziativa consiliare - racconta il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati - Ci appelliamo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro Schillaci per adottare subito una disposizione amministrativa diretta a eliminare una clamorosa e tragica disuguaglianza tra i bambini italiani". A fargli eco la collega marchigiana Manuela Bora, promotrice della petizione con Amati. "Siamo in possesso - aggiungono i due - di terapie innovative in grado di cambiare la storia tragica della Sma e nella possibilita' di diagnosi nelle ore immediatamente successive alla nascita, ossia in fase asintomatica". In Puglia i test sono già attivi e hanno già individuato due casi in due neonati che sono già in cura e, al momento, non hanno segni della malattia.

