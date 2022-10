S. Giovanni Rotondo, locale chiuso dopo una violenta rissa: un ferito va in ospedale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, hanno proceduto alla chiusura temporanea di un circolo ubicato nel centro cittadino della città di San Pio, a seguito di una ordinanza emessa dal Questore di Foggia. I militari dell’Arma dopo indagini hanno chiesto l’immediata chiusura di un circolo ricreativo a seguito di diversi controlli effettuati e dai quali si evinceva la costante presenza di molti avventori, per lo più stranieri, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia e penali, dediti al consumo ed abuso di alcolici.

Il Circolo in questione, nello specifico è stato teatro di una violenta rissa che ha coinvolto complessivamente sei persone. Grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nel locale, opportunamente acquisite dai Carabinieri, si è accertato che quattro soggetti, due dei quali gravati da precedenti di polizia, percuotevano, con delle bottiglie, bicchieri ed una sedia presenti nel locale, uno degli avventori, nonostante i tentativi dello stesso e di una donna di fermare l’escalation di violenza in quel momento in essere. L’aggredito, a seguito delle ferite riportate, veniva curato presso il locale Pronto Soccorso, ottenendo una prognosi di otto giorni, mentre i quattro aggressori venivano denunciati in stato di libertà alla competente A.G. per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Inoltre, tre dei quattro autori di tale violenta rissa non risultavano neanche iscritti nel registro dei soci dell’associazione.

© Riproduzione riservata