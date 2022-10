Vigili del Fuoco salvano cagnolina caduta in un pozzo nel Foggiano: ora cerca una casa

Una chiamata di un cittadino al volontario Francesco Cannarozzi per segnalare un cane caduto in un pozzo nelle campagne di Carpino.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco intervenuti dalla vicino Vico del Gargano. Il cane risultava essere una cucciolona di rottweiler di circa 8 mesi dal carattere dolcissimo, molto socializzata con le persone e altri cani e in buone condizioni di salute.

Questo fa pensare ad uno smarrimento con caduta accidentale nel pozzo. Si spera che abbia un proprietario che la stia cercando. Diversamente la piccola, già affidata alle cure sanitarie della struttura di degenza Libera di Libera Carnevale convenzionata con Asl Area Nord , sarà chippata, vaccinata, sterilizzata e poi messa in adozione. Un felice epilogo grazie ai Vigili del Fuoco: Giuseppe, Vittorio, Michele, Gennaro e Carmine.

