Trani, occupazione di suolo senza autorizzazione e irregolarità: sanzionati 12 locali

Nel fine settimana gli agenti della Polizia locale e di Stato di Trani hanno sanzionato i titolari di 12 locali sono stati per occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione ed altre violazioni amministrative.

Fra le carenze accertate la mancanza, presso almeno un'uscita del locale, di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, cosiddetto «precursore chimico o elettronico», a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Assenti anche, all'entrata, interno e uscita dei locali, le apposite tabelle che riproducano: la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

