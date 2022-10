L'incidente di Bisceglie, non ce l'ha fatta il 20enne ferito nello scontro di sabato

È morto ieri sera, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria il ventenne di Bisceglie coinvolto in un incidente stradale fra una moto ed un'auto avvenuto sabato scorso in via Vecchia Corato. Nell'impatto avevano avuto la peggio i due giovani in moto ma mentre uno, nonostante i numerosi traumi, è stato condotto all'ospedale di Barletta e si è salvato, per il ragazzo di Bisceglie, dopo poco più di 24 ore di coma, non c'è stato più nulla da fare.

«La perdita di un nostro giovane concittadino ci lascia sgomenti e rattrista profondamente - ha commentato il sindaco, Angelantonio Angarano -. È inaccettabile che a quell’età una vita possa essere spezzata così brutalmente, in un attimo, quando si è nel pieno della gioventù e si hanno così tante energie, entusiasmo e progetti di vita. A nome della comunità esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia e stringiamo in un ideale, forte abbraccio tutti coloro che gli volevano bene».

