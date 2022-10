Si spacciano per forze dell'ordine e aggrediscono due giovani a Polignano a mare

Violenta aggressione nella notte a Polignano a Mare, a pochi passi dal centro del paese. Attorno alle 2, nei pressi della scuola dell’infanzia “Don Tonino Bello”, due giovani polignanesi sono stati vittima di forti percosse, pugni e calci. Al centro dell’aggressione, stando a quanto trapelato finora, potrebbe esservi un tentativo di rapina finito male. Da una prima testimonianza, i ragazzi sarebbero stati avvicinati dai due uomini, spacciatisi per forze dell’ordine chiedendo i documenti: una volta ricevuto il consenso dei ragazzi, notando la probabile mancanza del bottino i due hanno cominciato ad aggredire brutalmente i giovani. Uno dei due ragazzi in particolare, forse per una reazione più spiccata, sarebbe stato colpito in varie parti del corpo: ha riportato la frattura del femore e notevoli lividi in volto.

Allertati sul posto sono giunti i carabinieri. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale e ricoverati con 30 giorni di prognosi e l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura al femore per il primo, 5 giorni per il secondo che ha riportato solo delle contusioni. I due presunti rapinatori nella notte sono stati fermati ed arrestati. Sono due uomini di Mola di Bari già noti alle forze dell’ordine.

