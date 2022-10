I carabinieri di Ruvo di Puglia hanno tratto in arresto cinque giovani per estorsione, danneggiamento e lesioni ai danni di un 47enne del luogo. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti fra maggio e settembre 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ragazzi chiedevano soldi al malcapitato e, per convincerlo, ricorrevano alle maniere forti minacciandolo e picchiandolo. Adesso sono tutti ristretti presso la casa circondariale di Trani.

