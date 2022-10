Ostuni, perde il controllo della moto e va a sbattere: 16enne in prognosi riservata

Dopo aver perso il controllo della moto, è andato a sbattere contro un muro. C'è apprensione per le condizioni di un 16enne di Ostuni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a CIsternino, in contrada Trinchera, alle porte della Città Bianca. Soccorso da personale del 118, il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Ostuni, che sta procedendo con gli accertamenti. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, il 16enne si trova ricoverato in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata