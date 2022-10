Incendio in un appartamento a Cerignola: evacuata l'intera palazzina

Potrebbe essere stato un corto circuito a scatenare l'inferno. Fiamme altissime si sono propagate in un appartamento di una palazzina in una zona centrale di Cerignola in via Santa Maria del Rosario, parallela di viale Roosevelt. E’ accaduto nella mattinata con gli abitanti che si sono accorto delle fiamme prima e del fumo poi che usciva dalla finestra con l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno subito evacuato in via precauzionale la palazzina.

Fortunatamente l'appartamento era disabitato. Nessuna grave conseguenza dunque. Si ipotizza un cortocircuito come causa scatenante del tutto. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco l’allarme è rientrato e sono iniziate le rilevazioni.

© Riproduzione riservata