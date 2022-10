Finanziavano i terroristi, due condanne pesanti ad Andria

Avrebbero finanziato i terroristi della jihad con continui invii di denaro da un money transfer di Andria, ottenendo in cambio 50 euro settimanali: sono stati così condannati per finanziamento al terrorismo Pasquale Petruzzelli, di 42 anni, e Walter Lopetuso, di 30, entrambi di Andria, giudicati con il rito abbreviato a Bari. Le pene sono di 5 anni di reclusione, per il primo, e 6 anni e 10 mesi per il secondo. Entrambi risultano disoccupati.

A carico di altri due imputati andriesi, anch'essi disoccupati e con precedenti - Giancarlo Valente, 32 anni, e Vincenzo Terlizzi, di 29 – pende invece a Trani un processo con rito ordinario per gli stessi capi di accusa. Le contestazioni a carico degli imputati sarebbero confortate da puntuali accertamenti soprattutto con riferimento a numerosi invii di denaro da Andria alla vigilia di attentati, con vittime, avvenuti in alcuni degli almeno cinquanta Paesi verso cui i fondi sarebbero stati inviati.

