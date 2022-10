San Severo, uccise 3 mesi fa un 17enne con una coltellata: ora viene scarcerato

Lo scorso 18 luglio un giovane si era costituito alla Polizia ammettendo di aver ucciso a coltellate il 17enne Francesco Pio D’Augelli a San Severo. L’omicidio avvenne perché l’arrestato stava importunando la fidanzata della vittima e da lì è nata una lite con il tragico epilogo. In questi giorni il ragazzo viene scarcerato dal Tribunale per i minorenni di Bari che ha accolto la richiesta della difesa essendo trascorsi tre mesi, termine massimo previsto per l’omicidio preterintenzionale.

Il pubblico ministero si è opposto sostenendo che si tratta di omicidio volontario e che la decisione del ‘Tribunale della libertà’ del 6 settembre di qualificarlo come preterintenzionale, non era vincolante, per cui i termini di carcerazione preventiva sono di sei mesi e non di tre mesi.

