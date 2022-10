San Nicandro Garganico, rubato di tutto nella sede della CGIL: trafugati computer e attrezzature

La notte scorsa ignoti si sono introdotti nella sede della Camera del Lavoro CGIL di San Nicandro Garganico ed hanno rubato tutti computer e attrezzature varie. Non è questo il primo caso che succede a San Nicandro in quanto ci sono stati altri furti nella sede di professionisti e negozi e case private. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della locale stazione che, ora, stanno cercando indizi per arrivare agli autori dell'ignobile gesto

Intanto la dirigenza della CGIL di San Nicandro ha lanciato una sottoscrizione pubblica per ricomprare le attrezzature rubate allo scopo di continuare il servizio che da sempre offre a tutta la cittadinanza.

