Corato, ricerche a lieto fine per Desirèe Quercia: ieri ha riabbracciato i genitori

Ricerche a lieto fine per la 16enne coratina Desirée Quercia, scomparsa giovedì pomeriggio e che ieri, sempre di pomeriggio, è stata ritrovata a Barletta: la ragazza sta bene e ha riabbracciato la famiglia che ha vissuto una sola – per fortuna – giornata di apprensione.

Desirée, che frequenta il secondo anno di un istituto professionale a Corato, era uscita di casa verso le 15 di giovedì dicendo che sarebbe andata da un’amica, da cui però non sarebbe mai arrivata. Questa circostanza, unitamente al telefono spento o irraggiungibile, avevano fatto scattare l’allarme. «Sono state 24 ore complicatissime, ma l’importante è che sia finita bene», ha commentato la mamma della giovane, ancora provata dalla forte tensione per quanto accaduto. Non si conoscono, al momento, i motivi all’origine dell’allontanamento della ragazza.

