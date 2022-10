Vallone Tittadegna come una discarica, il sindaco incontra l'ambientalista Binetti

Il sindaco, Cosimo Cannito, ha incontrato il sub ambientalista Antonio Binetti, autore della pubblica denuncia circa la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto in località "Piano Campanile", fondale del canale di bonifica del fiume Ofanto, meglio conosciuta come vallone Tittadegna.

Nell'occasione la locale amministrazione ha chiarito che la pulizia e la manutenzione dei canali, stando alla legge regionale vigente, spetta ai Consorzi di bonifica (in capo alla Regione), non sottraendosi, tuttavia, alla soluzione dell'emergenza.Verranno per questo motivo emanate due ordinanze all'indirizzo della Regione Puglia e del Consorzio "Terre d'Apulia" al fine di richiedere con immediatezza la rimozione del grosso cumulo di rifiuti solidi urbani non differenziati presenti. «Un intervento da operare in tempi celeri – ha detto Cannito - onde evitare che l'approssimarsi delle piogge di stagione possa trasportare i suddetti rifiuti in mare, inquinandone le acque».L'Amministrazione per questo manifesta sin da ora, alla Regione Puglia e al Consorzio di Bonifica interessato, la disponibilità dell'azienda municipalizzata Barsa a procedere agli interventi di pulizia.Binetti ha ringraziato, ma per il momento appare irremovibile: lunedì prossimo inizierà l’annunciato sciopero della fame per sollecitare gli interventi invocati.

© Riproduzione riservata