Trani, aggredì la moglie che aveva rifiutato il rapporto sessuale: chiesti 14 anni per il marito

La Procura di Trani ha chiesto una pena di 14 anni di reclusione per il 43enne marocchino, di Canosa di Puglia, accusato del tentato omicidio della moglie, che si era rifiutata di avere con lui un rapporto sessuale.

I fatti risalgono al 17 agosto 2021: l'uomo accoltellò la donna, una sua connazionale di 23 anni, sfregiandole il viso in modo tale da riportare danni permanenti.

Il difensore della vittima, costituitasi parte civile nel giudizio, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, oltre il pagamento di una provvisionale di 50.000 euro. La sentenza è attesa per il 22 febbraio 2023.

